Большинство россиян назвали критику бомбардировок Алеппо кремлевской авиацией давлением на страну – опрос

Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ (ВЦИОМ), по мнению 73% опрошенных – критика таких действий РФ в Сирии направлена только на ослабление их страны и только 6% придерживаются противоположного мнения. Впрочем, противников присутствия России в Сирии больше среди молодежи – 13%, в возрастной категории от 35 до 60 лет и старше, противников действий РФ в Алеппо – 4%.

Треть опрошенных – 32%, поддерживает политику Кремля в сирийском конфликте. По мнению каждого пятого (21%), необходимо притормозить действия или выбрать осторожную позицию.

Практически равномерно распределились те, кто считает, что Россия должна отказаться от участия в конфликте (14%) и те, кто выступает за еще более активные действия в регионе (16%). Причем последней точки зрения придерживается заметно больше россиян (35%) среди тех, кто регулярно следит за ситуацией на Ближнем Востоке.

Читайте такжеРоссийская авиация нанесла очередной удар в Сирии: 11 погибших, 25 раненыхВ то же время, за развитием военного конфликта в Сирии следят две трети россиян (67%), из них каждый пятый (21%) - регулярно. При том, что еще два месяца назад этот вопрос был менее актуален - в июле э. г. 40% россиян сообщили, что не интересуются событиями на Ближнем Востоке, сейчас такой ответ дали лишь 32%.

При этом, более половины россиян (53%) не могут назвать последствия, к которым могут привести действия РФ в Сирии. 27% отмечают негативные последствия, в том числе угрозу войны с США и напряжение в отношениях с Западом.

По мнению 51% опрошенных, на Ближнем Востоке сейчас идет война, 10% россиян в открытом вопросе без подсказок назвали ситуацию в Сирии «беспорядками», 6% определяют конфликт как борьбу с терроризмом и запрещенной в России ИД, 4% отметили участие в конфликте США.

Как ранее сообщал УНИАН, восточная часть Алеппо подвергается наиболее мощным бомбардировкам. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о массированные бомбардировки российскими ВКС подконтрольной повстанцам восточной части Алеппо.

По информации правозащитников, в жилых кварталах погибли 25 человек Авиация РФ сбросила так называемые противобункерные бомбы, а также другие авиабомбы на восточные кварталы города.