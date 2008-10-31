Юрфирма просит АМК разобраться с «налогом на правосудие»

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» обратилась в Антимонопольный комитет Украины с просьбой разобраться в ситуации с отчислениями на информационно-техническое обеспечение судебных процессов в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе фирмы, переданном в УНИАН, этот сбор, который юристы называют «налогом на правосудие», в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 апреля 1999 года обязаны оплачивать все лица, которые обращаются в украинские суды с исковыми заявлениями, жалобами и т.п.

В «Ильяшев и Партнеры» отмечают, что с 1999 года суды давно уже обеспечены компьютерами, копировально-множительной техникой, объединены в единую сеть, оборудованы современными системами фиксирования судебного процесса, среди прочего, создан веб-портал судебной власти. Кроме того, со времени введения этого сбора в стране коренным образом изменились экономические условия. Но размер затрат на информационно-техническое обеспечение процесса, например, в хозяйственных судах, установленный постановлением Кабинета министров Украины еще в 2003 году, остается неизменной величиной - 118 гривен

«Цель нашего обращения в АМКУ - снизить размер затрат или вообще прекратить эту порочную практику. Физические и юридические лица безосновательно вынуждены оплачивать затраты на информационно-техническое обеспечение судебного процесса без права выбора, - говорит старший партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Роман МАРЧЕНКО. Он выразил сомнение, что сумма этих затрат на данный момент экономически обоснована.

Юристы подчеркивают, что фактически этот сбор явился неким «налогом на правосудие», без уплаты которого никто не может получить доступа в украинский суд. В то же время заявители также оплачивают предусмотренную на законодательном уровне государственную пошлину, которая должна являться единственным платежом при обращении в суд.

В заявлении также обращается внимание на то, что до последнего времени этот сбор перечислялся даже не в бюджет, а переводился плательщиками на счет государственного коммерческого предприятия в частном банке.

«Наша фирма за год ведет более 500 судебных дел. Только с нас и наших клиентов собираются сотни тысяч гривен ежегодно. А в целом в Украине по информации Верховного суда в 2007 году суды первой инстанции рассмотрели 8,7 млн. дел, то есть в прошлом году было перечислено до 1 млрд. грн.», - отмечают в «Ильяшев и Партнеры».