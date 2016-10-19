Совершенные в этом году дорогие покупки не являются основанием для лишения субсидии – Минсоцполитики
16:39, 19 октября 2016Общество
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Покупки на сумму свыше 50 тыс. грн, которые совершили граждане в этом году, не являются основанием для лишения уже назначенной субсидии, им может быть отказано в выплатах при следующем ее назначении.
В Кабмине заверили, что покупки на сумму свыше 50 тыс. грн не являются основанием для лишения субсидии / фото: УНИАН
Об этом во время слушаний на тему верификации в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и пенсионного обеспечения сообщил замминистра социальной политики Виталий Мущинин.
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"Если человек после назначения субсидии сделал покупку на сумму свыше 50 тыс. грн - это не является основанием для лишения ее субсидии. То есть на следующий год мы можем не выдать ее субсидию, но в этом периоде он ее получит", - сказал Мущинин.
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