Совершенные в этом году дорогие покупки не являются основанием для лишения субсидии – Минсоцполитики

Об этом во время слушаний на тему верификации в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и пенсионного обеспечения сообщил замминистра социальной политики Виталий Мущинин.

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"Если человек после назначения субсидии сделал покупку на сумму свыше 50 тыс. грн - это не является основанием для лишения ее субсидии. То есть на следующий год мы можем не выдать ее субсидию, но в этом периоде он ее получит", - сказал Мущинин.