На Закарпатье Хэллоуин официально стал выходным

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Согласно сообщению, закарпатцы получат три выходных подряд: воскресенье 30 октября, понедельник 31 октября вторник 1 ноября.

«Зато суббота, 29 октября, будет рабочим днем», - уточнили в облгосадминистрации.

Согласно документу, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 31 октября, на субботу – 29 октября.

«Рабочий день перенесен для того, чтобы жители Закарпатья могли посетить могилы своих родных и близких в других районах области или регионах Украины», - уточнили в ОГА.

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Справка УНИАН. 1 ноября – День всех святых у западных христиан. В этот день Западная Церковь поминает всех умерших - посещают могилы родственников и отправляют там панихиды. Само понятие "все святые" означает, что в этот день именины у носителей всех имен. Весь ноябрь в римско-католической церкви после Св. Мессы молятся за усопших, чьи имена верующие пишут на листочках.

На Закарпатье и в Галичине этот праздник позаимствовали и верующие Восточных Церквей – как греко-католики, так и православные. На Закарпатье этот день объявляется, как правило, местным выходным.