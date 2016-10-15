СБУ на Донетчине задержала информатора российской военной разведки

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина был завербован в августе этого года через знакомых, которые входят в состав одного из незаконных вооруженных формирований т.наз. "ДНР". В течение двух месяцев он передавал кураторам информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения в Ясиноватском районе. Сообщник террористов также корректировал артиллерийские и минометные обстрелы террористов по позициям сил антитеррористической операции.

Читайте такжеВ Торецке задержан информатор боевиков: собирал данные о передвижении и дислокации техники ВСУ

Следователями СБУ в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, информатору объявлено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, в августе в Луганской области Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух местных женщин, которые передавали боевикам информацию о размещении украинских Вооруженных Сил.