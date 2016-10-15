СБУ на Донетчине задержала информатора российской военной разведки

10:12, 15 октября 2016
Общество
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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Ясиноватой на Донетчине информатора Главного разведывательного управления генштаба министерства обороны РФ.

В течение двух месяцев мужчина передавал информацию о дислокации ВСУ / Пресс-центр СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина был завербован в августе этого года через знакомых, которые входят в состав одного из незаконных вооруженных формирований т.наз. "ДНР". В течение двух месяцев он передавал кураторам информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения в Ясиноватском районе. Сообщник террористов также корректировал артиллерийские и минометные обстрелы террористов по позициям сил антитеррористической операции.

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Следователями СБУ в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, информатору объявлено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, в августе в Луганской области Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух местных женщин, которые передавали боевикам информацию о размещении украинских Вооруженных Сил.

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