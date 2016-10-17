Боевик "Гиви" собрался мстить за "Моторолу": грозится "равнять с землей все города до Киева"

"Каждый город, который мы захватим до Киева, я буду равнять с землей. Кто бы это не сделал, все очень сильно будут расплачиваться (за убийство "Моторолы" - УНИАН). Вся Украина. Отвечать будет весь украинский народ. За каждого убитого нужно убить миллион врагов, мы это сделаем ", - цитируют слова боевика сепаратистские ресурсы.

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Напомним, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Донецке уничтожен террорист "Моторола" - боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте.

В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.