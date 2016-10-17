Уничтожение "Моторолы": появилось видео с лифта, в котором взорвали террориста "ДНР"

На кадрах видеозаписи видно, как тело "Моторолы" выносят из кабины лифта, передает Life.

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Как видно на видео, у террориста было при себе оружие в момент уничтожения.

На двоих с телохранителем у них были при себе автомат, пистолет, большое количество патронов (в том числе для подствольного гранатомета), ножи и дымовые шашки.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

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Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР".

Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".