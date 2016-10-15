В Украине к отоплению подключено уже 70% объектов соцсферы и жилых домов – Кабмин

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

По словам Зубко, впервые в истории независимой Украины отопительный сезон начался с учетом температурного режима, а не по календарному принципу.

По данным вице-премьера, отопительный сезон успешно начали в Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Ривненской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской областях, где по состоянию на 15 октября подключение к теплу объектов социальной сферы и жилых домов составляет от 90 до 100 процентов. В целом по стране этот показатель достигает 70% при стопроцентной технической готовности систем к отопительному сезону.

«Начат отопительный сезон и в Луганской области, но в Лисичанске и Рубежном он должен быть ускорен. Сейчас имеем температурный режим, который обязывает подать тепло в дома и социальные объекты», - отметил Зубко, добавив, что технологически процесс подключения к теплу от принятия решения длится 3-4 дня.

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В то же время он подчеркнул, что существуют проблемы в отдельных населенных пунктах, в частности тех, где теплоснабжающие предприятия находятся в аренде. «Так, например, в Нежине Черниговской области больницы, школы, жилые и административные здания до сих пор не подключены к отоплению. Причина – служебная халатность руководства местного предприятия ООО «Нежинтеплокоммунэнерго» и отсутствие должного контроля со стороны местной власти. Такая халатность должна повлечь за собой ответственность не только административную, но и уголовную», - отметил Зубко.

По его словам, в Нежине до сих пор не заключены соглашения на поставку тепла и не утвержден график реструктуризации долгов предприятия перед НАК «Нафтогаз», которые достигают 28 млн грн.