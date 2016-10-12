Радуетесь ли вы началу отопительного сезона? – опрос УНИАН

В связи с этим УНИАН решил спросить, радуетесь ли вы началу отопительного сезона?

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2016 года Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов. В сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило размеры запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 млрд кубометров, запасы угля - 2,8 млн тонн.

Читайте такжеГройсман призвал руководство регионов вовремя начать отопительный сезон - не позднее 1 ноября

По информации Минрегиона, жилой фонд и объекты энергетической инфраструктуры во всех регионах Украины готовы к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов почти на 100%, на подготовку местные власти потратили почти 6 млрд грн.

В Киеве подключение отопления началось с 10 октября - с социальной сферы. Во Львове подключать тепло начали с 11 октября.