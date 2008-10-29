Торги в США закрылись мощным ростом

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились во вторник в условиях мощного роста основных биржевых показателей. Так, по итогам торгов 28 октября 2008г. индекс DJIA (Dow Jones Industrial Average) повысился на 889,35 пункта (+10,88%) и составил 9065,12 пункта.

Индекс NASDAQ повысился на 143,57 пункта (+9,53%) и составил 1505,90 пункта. Аналитики связывают столь бурный рост показателей с тем, что индекс потребительского доверия опустился в США до рекордно низкого уровня.

Как сообщила ранее исследовательская организация Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре рухнул на 23,4 пункта - до 38 пунктов. Аналитики, между тем, прогнозировали значение индекса на отметке 52 пункта.

В сентябре 2008г. индекс потребительского доверия, по пересмотренным данным, составил 61,4 пункта.

Для справки: индекс потребительского доверия является одним из ключевых экономических показателей в США. Он отражает отношение американцев к экономической ситуации, степень их уверенности в завтрашнем дне и, следовательно, их готовность тратить деньги на приобретение товаров и услуг.

РБК