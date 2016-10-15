Суд арестовал водителя грузовика, допустившего столкновение с маршруткой в Хмельницкой области

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала взять под стражу подозреваемого сроком на два месяца - до 12 декабря.

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Гражданин Молдовы будет эти два месяца содержаться в Хмельницком СИЗО.

Как сообщал УНИАН, утром 12 октября на автодороге Хмельницкий — Каменец-Подольский микроавтобус столкнулся с грузовиком. За рулем грузовика находился гражданин Молдовы. Причиной ДТП стал занос прицепа на встречную полосу движения транспортных средств.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.