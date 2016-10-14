Участники "Марша нации" завершили шествие и начали митинг на Софийской площади (фото)

Участники "Марша нации" завершили шествие по случаю Дня украинского казачества, Дня создания УПА и Дня защитника Украины и начали митинг на Софийской площади.

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Как передает корреспондент УНИАН, организаторы шествия установили импровизированную сцену возле монумента Богдану Хмельницкому.

Участники акции разместились по кругу на площади вокруг памятника. Со сцены звучат воспоминания о предыдущих акции на день Покрова во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича, когда власть ограничивала и разгоняла такие мероприятия.

Также во время выступления участники говорят о войне на Донбассе и вспоминают бои в Иловайске, Донецком аэропорту, Песках и других городах.

Как сообщал УНИАН, в акции "Марш нации" по случаю Дня украинского казачества, Дня создания УПА и Дня защитника Украины принимают участие около 5 тысяч человек.