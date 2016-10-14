В Киеве проходит "Марш нации": 5 тысяч активистов начали шествие от памятника "Родина-мать" (фото)

Около 5 тысяч активистов Гражданского корпуса "Азов", общественной организации "С14", Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" собрались на площади возле памятника "Родина-мать" для участия в "Марше нации".

Читайте такжеВ марше "свободовцев" в Киеве приняли участие около 4 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, активисты проводят шествие по случаю Дня украинского казачества, Дня создания УПА и Дня защитника Украины.

Участники собрания выстроились в большую колонну. По обе стороны колонны молодежь в руках держит факелы. В шествии, кроме молодежи, принимают участие много участников войны с российскими оккупационными силами и сепаратистами на Донбассе. Многие из них прибыли из других областей Украины. На пересечении улиц Лаврская и Панфиловцев припарковано более 10 больших автобусов с других регионов.

Все участники шествия держат в руках отдельно голубые и желтые флаги с изображением Тризуба, разнообразной символики ГК "Азов" и красно-черные флаги с символикой "Правого сектора".

Также они держат в руках факелы.

Активисты в начале колонны также держат в руках плакаты, среди которых "Мир после победы", "Капитуляция - выбор власти", "Сила, благосостояние, порядок" и другие. Вместе с тем представители "Правого сектора" несут плакаты с фотографиями бойцов, погибших в войне на Донбассе.

В настоящий момент колонна движется в направлении Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".