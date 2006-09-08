В Киеве открылся центр ускоренного оформления паспортов

В Киеве на базе собственного предприятия МВД Украины «Ресурсы-документы» открылся центр ускоренного оформления паспортов для жителей столицы и Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия состоялась сегодня по адресу: ул. Петропавловская, 6.

«Услуги этого центра – платные. Стоимость услуг оформления паспорта в трехдневный срок составляет 710 грн., включая государственную пошлину в размере 340 грн.», - сказал генеральный директор ГП «Ресурсы-документы» Владимир ШВАЧКО в комментарии журналистам.

Гендиректор уточнил, что при более длительном сроке оформления документов услуги будут дешевле.

По его словам, средний поток обработки документов составит около 600 человек в месяц. «Около 50% средств, которые зарабатывает центр, будут направляться на МВД, а остальная часть – на развитие и организацию центров в других регионах Украины», - добавил В.ШВАЧКО.

По его словам, в Украине действует уже 7 аналогичных центров, в том числе в Ривне и Полтаве. «Сегодня мы открываем восьмой центр, который позволит разгрузить ОВИРы», - отметил гендиректор этого предприятия.