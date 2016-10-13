Россия на днях завербовала 600 добровольцев на оккупированном Донбассе для участия в боях в Сирии – ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Через временно неконтролируемый участок границы на территории Донецкой и Луганской областей продолжается перемещение личного состава РФ. Так, сейчас продолжаются мероприятия по отбору добровольцев из числа российских наемников в ОРДЛО для участия в боевых действиях на территории Сирии в составе российской группировки войск», - заявил он.

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«На днях с временно оккупированной территории Донецкой области через неподконтрольный участок российско-украинской границы в Ростов-на-Дону выбыло несколько организованных групп, так называемых добровольцев в составе более 600 человек. Через границу в РФ они выбыли в полной экипировке и с оружием. В ближайшее время очередным «сирийским экспрессом» они отправятся в Сирию», - добавил Слободян.