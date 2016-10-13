Подозреваемую в сепаратизме коммунистку Александровскую выпустили из СИЗО

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из адвокатов Александровской Александр Пастернак, соответствующее решение суд принял сегодня, 13 октября.

"Меру пресечения изменили на домашний арест, круглосуточный. Решение выполняется сразу", - сказал Пастернак.

Он отметил, что Александровская под домашним арестом будет вынуждена носить круглосуточно браслет, который будет фиксировать ее местоположение.

Пастернак отметил, что в эти минуты его подзащитная еще находится в здании суда, однако уже сегодня она будет освобождена из-под стражи.

"Она в суде, еще процедурные вопросы, которые необходимо решать. Сегодня она будет на свободе", - сказал адвокат.

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Как сообщал УНИАН, в конце июня 2016 года Александровскую и ее сына обвинили в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины.

По материалам СБУ, бывший народный депутат вместе со своим сыном Александром пыталась подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений к парламенту и президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации. За обращение, в частности, одному из горсоветов Харьковской области, коммунисты предлагали 9 тыс. долл. (в то же время, по сведениям СБУ, российские спецслужбы выделили на подкуп депутатов в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть денег).

30 июня Киевский районный суд избрал Александровской меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на два месяца. Защита Александровской подавала апелляцию, однако она не была удовлетворена, и срок содержания под стражей продлевался.

Коммунистке инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.