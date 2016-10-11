Руководитель пенитенциарной службы Закарпатья построил особняк при зарплате в 9 тысяч гривень (документ, фото)

10:50, 11 октября 2016
Общество
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Начальник отдела Государственной пенитенциарной службы Украины в Закарпатской области Михаил Соханич владеет новым домом в Ужгороде.

Дом руководителя пенитенциарной службы Закарпатья / lviv.nashigroshi.org

Об этом свидетельствуют данные реестра недвижимого имущества и снимки со спутника, передают "Наші гроші".

Согласно декларациям о доходах Михаила Соханича за 2014 и 2015 годы, у него и его семьи нет собственного жилья – ни квартиры, ни дома. По данным реестра недвижимого имущества, в июле 2013 года он приобрел в собственность участок площадью 600 кв. м в Ужгороде недалеко от реки Уж, однако в декларации за 2014 год он указал, что земля находится в собственности членов семьи. Только в декларации за 2015 год чиновник признал, что участок все-таки принадлежит ему.

lviv.nashigroshi.org

Из спутниковых снимков, датированных летом 2015 года, видно, что на этом участке уже возведен жилой дом приблизительной площадью до 300 кв. м.

lviv.nashigroshi.org
lviv.nashigroshi.org

Учитывая, что сам дом отсутствует в реестре недвижимости, то он не введен в эксплуатацию. Указывать незавершенные объекты строительства чиновников обязали только с этого года. Такие объекты госслужащие будут вписывать в декларации за 2016 год.

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Неподалеку дом строит и мать заместителя Соханича – Андрея Думнича. Дом значительно меньший по размерам.

lviv.nashigroshi.org

Василиса Думнич приобрела участок в конце 2013 года. В декларациях о доходах самого Думнича – сплошные прочерки. Помимо участка площадью 0,25 га, больше ничего не указано. За 2015 год он задекларировал 73,8 тыс. грн дохода, его жена – еще 8,2 тыс. грн.

Его начальник, 44-летний Михаил Соханич, за 2014 год задекларировал почти 129 тыс. грн дохода, члены его семьи – всего 2,6 тыс. грн, за 2015 год – 108,2 и 12,1 тыс. грн соответственно. В среднем ежемесячный доход в течение двух лет всей семьи составлял примерно 10,5 тыс. грн.

Согласно декларациям, у семьи Соханичей нет вкладов в банках. Относительно транспортных средств, то начальник отдела в декларации за 2015 год указал, что ездит на ВАЗ-2105 1984 года выпуска.

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