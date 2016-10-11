Руководитель пенитенциарной службы Закарпатья построил особняк при зарплате в 9 тысяч гривень (документ, фото)

Об этом свидетельствуют данные реестра недвижимого имущества и снимки со спутника, передают "Наші гроші".

Согласно декларациям о доходах Михаила Соханича за 2014 и 2015 годы, у него и его семьи нет собственного жилья – ни квартиры, ни дома. По данным реестра недвижимого имущества, в июле 2013 года он приобрел в собственность участок площадью 600 кв. м в Ужгороде недалеко от реки Уж, однако в декларации за 2014 год он указал, что земля находится в собственности членов семьи. Только в декларации за 2015 год чиновник признал, что участок все-таки принадлежит ему.

Из спутниковых снимков, датированных летом 2015 года, видно, что на этом участке уже возведен жилой дом приблизительной площадью до 300 кв. м.

Учитывая, что сам дом отсутствует в реестре недвижимости, то он не введен в эксплуатацию. Указывать незавершенные объекты строительства чиновников обязали только с этого года. Такие объекты госслужащие будут вписывать в декларации за 2016 год.

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Неподалеку дом строит и мать заместителя Соханича – Андрея Думнича. Дом значительно меньший по размерам.

Василиса Думнич приобрела участок в конце 2013 года. В декларациях о доходах самого Думнича – сплошные прочерки. Помимо участка площадью 0,25 га, больше ничего не указано. За 2015 год он задекларировал 73,8 тыс. грн дохода, его жена – еще 8,2 тыс. грн.

Его начальник, 44-летний Михаил Соханич, за 2014 год задекларировал почти 129 тыс. грн дохода, члены его семьи – всего 2,6 тыс. грн, за 2015 год – 108,2 и 12,1 тыс. грн соответственно. В среднем ежемесячный доход в течение двух лет всей семьи составлял примерно 10,5 тыс. грн.

Согласно декларациям, у семьи Соханичей нет вкладов в банках. Относительно транспортных средств, то начальник отдела в декларации за 2015 год указал, что ездит на ВАЗ-2105 1984 года выпуска.