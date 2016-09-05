Депутат показал, как "великий москвофил" Левочкин во время войны достраивает особняк в Конча-Заспе (фото, видео)

Об этом в блоге на "Украинской правде" сообщил народный депутат Игорь Луценко.

"А тем временем семья совладельца телеканала "Интер" и великого москвофила Левочкина почти закончила строить свое гнездо в Конча-Заспе, под Киевом. В октябре 14-го года я опубликовал снятое с воздуха строительство. Можете сравнить", - написал Луценко и выложил новое видео по строительству.

Он отметил, что опубликованное видео снято в мае 2016 года.

"На этом видео виден тот огромный прогресс, которого добились Левочкины. Стены и крыша готовы, осталось закончить отделку и озеленить участок", - написал Луценко.

Как известно, участок, на котором строят дворцы, оформлен на сестру Левочкина – Юлию Левочкину. Сделала это она в 2014 году после Евромайдана.

Участок имеет целевое назначение – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

Остров соединяется мостом с берегом, где расположен другой уже построенный особняк Юлии Левочкиной, - на участках площадью 0,42 га.

В сентябре 2014 года Государственная сельхозинспекция на просьбу прокуратуры установила, что передача земель и строительство на участке под Киевом вблизи Обухова, оформленном в собственность сестры экс-главы Администрации президента Юлии Левочкиной – так называемом "острове Левочкина" – происходит вопреки законодательству.

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Прокуратура Киевской области взялась проводить проверку законности застройки острова.

Согласно данным реестра, в производстве Обуховского райсуда Киевской области находится дело об истребовании у народного депутата Юлии Левочкиной 3,24 га земли возле реки Козинка.

До начала рассмотрения дела представитель Левочкиной подал ходатайство о назначении земельно-технической экспертизы, чтобы установить, относится ли спорный участок к водному фонду и является ли она островом.

Киево-Святошинская прокуратура такое ходатайство возражала, потому что не утверждала в иске, что участок является островом, а определила его как такой, который находится в прибрежной зоне водного фонда.

Зато, как считают в прокуратуре, такая экспертиза затянет рассмотрение дела и не даст возможности суду сделать правильные выводы.

В июле 2016 года суд все-таки назначил экспертизу острова Левочкиной.

В частности, экспертиза должна выяснить, к какой категории земель относились участки, когда выделялись первичным владельцам решениями исполкома Козинского поселкового совета с 1998 по 2014 год, и относится сегодня участок Левочкиной к землям водного фонда.

Вопрос, является ли участок островом, экспертиза не выяснит, поскольку суд отметил, что в Земельном кодексе нет такой категории земель, как остров.

Как известно, в мае Левочкин завел в французскому прессе блог, в котором выкладывает в основном пророссийский взгляд на Минские договоренности.

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