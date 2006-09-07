Завершились переговоры Бойко в ”Газпроме”

На состоявшейся в четверг в Москве рабочей встрече председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко достигнуты договоренности по решению проблемы дефицита баланса газа Украины в IV квартале 2006 года, сообщило управление информации Газпрома.

"Вопрос о цене поставок дополнительных объемов газа в текущем году будет решаться на конструктивной основе, с учетом стратегических перспектив сотрудничества в газовой сфере Украины", - говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели вопросы формирования баланса газа Украины на первый квартал 2007 года.

В ходе встречи было уделено внимание проблеме закачки газа в ПХГ Украины НАК Нафтогаз Украины для бесперебойного снабжения газом потребителей Украины и обеспечения транзита российского газа в страны Европы в осенне-зимний период 2006-2007 годов, говорится в сообщении.

По итогам встречи Миллер и Бойко выразили единое мнение, что решение указанных вопросов должно строиться на рыночных принципах и безусловном выполнении действующих соглашений в области поставок и транзита газа.

РИА "Новости"