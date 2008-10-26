Половина Симферополе осталась без воды (список улиц)

В Симферополе на Межгорном водоводе произошла авария, в результате чего половина жителей города осталась сегодня без воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Симферопольского городского совета.

«В ночь на 26 октября на Межгорном водоводе произошла авария – в районе насосной станции «Жаворонки» разгерметизировалось стыковое соединение водовода диаметром 1200 мм», - говорится в сообщении.

В результате аварии прекращена подача воды в район Москольца (и на прилегающие улицы), в микрорайоны Свобода, Загородный, Маршала Жукова, на проспект Победы, улицы Б.Куна, Бородина, Кечкеметская, Киевская, Куйбышева, Ракетная, Ростовская.

Как сообщил директор горводоканала Сергей БОЙЧУК, полностью водоснабжение планируется восстановить к утру понедельника, 27 октября.

Горводоканал приносит извинения симферопольцам за причиненные неудобства.