У линии разграничения на Донетчине выявили казино, где неудачливые алкоголики становились боевиками (видео)
Подпольное игорное заведение, использовавшееся местными криминальными «авторитетами» как вербовочный центр для незаконных вооруженных формирований, уличила в Светлодарске Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией.
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники приглашали в казино, замаскированное под интернет-студию, алкоголиков и наркозависимых. После того как те проигрывали большие суммы денег, обманутым жертвам предлагали отработать долг – принять участие в боевых действиях против украинских подразделений на стороне террористов.
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В случае отказа вербовщики угрожали должникам расправой, а тех кто соглашался на предложение, в ночное время переправляли на лодках во временно оккупированную Горловку.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по привлечению к ответственности вербовщиков – организаторов игорного бизнеса.