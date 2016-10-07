У линии разграничения на Донетчине выявили казино, где неудачливые алкоголики становились боевиками (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники приглашали в казино, замаскированное под интернет-студию, алкоголиков и наркозависимых. После того как те проигрывали большие суммы денег, обманутым жертвам предлагали отработать долг – принять участие в боевых действиях против украинских подразделений на стороне террористов.

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В случае отказа вербовщики угрожали должникам расправой, а тех кто соглашался на предложение, в ночное время переправляли на лодках во временно оккупированную Горловку.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по привлечению к ответственности вербовщиков – организаторов игорного бизнеса.