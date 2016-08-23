На Луганщине СБУ задержала очередного боевика бандформирования "Призрак" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник присоединился к боевикам в мае 2014 года.

С оружием в руках мужчина патрулировал улицы города, охранял памятник Ленину на центральной площади. После освобождения Приволья от террористических группировок боевик оставил своих сообщников и выехал в Россию с целью избежания уголовной ответственности.

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"Время от времени он возвращался в Украину, минуя блокпосты и избегая контактов с правоохранителями. После задержания оперативниками спецслужбы мужчина полностью признал свою вину и призвал всех, кто продолжает пребывать в незаконных вооруженных формированиях, сдаться", - сказано в сообщении.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в Приволье недавно сотрудники СБУ задержали другого боевика террористической группировки «Призрак».