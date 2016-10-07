Порошенко подаст на рассмотрение ВР законопроект об учреждении института конституционной жалобы
Президент Украины Петр Порошенко подаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект о Конституционном суде, предусматривающий учреждение института конституционной жалобы граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на международной конференции “Конституционный контроль и процессы демократической трансформации в современном обществе”.
“Сейчас судебная реформа предоставляет право гражданам обращаться в Конституционный суд с конституционной жалобой в случае, если суд решит, что окончательное судебное решение (по делу гражданина - УНИАН) не соответствует Конституции», - отметил президент.
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По его словам, предложенная новация значительно увеличит уровень защиты прав и свобод граждан. «Необходимо как можно скорее имплементировать этот инструмент в профильное законодательство, которое сейчас проходит стадию экспертного обсуждения, и после подготовки экспертами текста законопроекта о Конституционный суд я подпишу и внесу этот законопроект в Верховную Раду”, - подчеркнул Порошенко.