В Украине сегодня стартовала судебная реформа

Согласно им, теперь создавать и ликвидировать судебные учреждения вместо президента будет парламент. Высшие специализированные суды отменят, однако оставят Верховный - всех его судей наберут заново, говорится в сюжете ТСН.

Служителям Фемиды также поднимут зарплаты, а неприкосновенность - ограничат. Впрочем, это будет касаться только криминала, например, взятку или ДТП, а не принятых решений.

Читайте такжеПорошенко уволил двух судей за нарушение присяги

Высший совет юстиции заменит Высший совет правосудия. Именно он будет давать согласие на задержание, арест и увольнение служителей Фемиды. А среди вероятных причин для увольнения исчезнет "нарушение присяги".

Именно с такой формулировкой до начала судебной реформы накануне Верховная Рада по представлению Высшего совета юстиции успела уволить 29 судей, в том числе и тех, которые бросали за решетку майдановцев.