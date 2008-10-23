Кабмин предлагает разрешить банкам официальный “беспредел”?

Вчера в Верховной Раде был зарегистрирован в законопроект “О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины” авторства Кабинета министров. Текст многостраничного документа за номером 3309 размещен на официальном сайте парламента.

Среди прочего Кабмин предлагает Верховной Раде внести изменения в закон Украины „Про залог” в части статьи 20-й “Обращение взыскания на заложенное имущество”.

В частности речь идет о введении для банков разрешения на внесудебное (то есть без каких-либо судебных процедур и без решения суда) взыскание с заемщиков имущества, которое предоставлялось банкам в качестве обеспечения кредита.

Вот как это выглядит в формулировке Кабмина: “Обращение взыскания на залоговое имущество осуществляется по решению суда или третейского суда, на основании исполнительной подписи нотариуса, если другое не предусмотрено законом или договором залога, а также во внесудебном порядке банками, в случае невыполнения заемщиками взятых обязательств, на имущество которое является обеспечением этих обязательств. Обращение взыскания на залоговое имущество государственного предприятия (предприятия, не меньше пятидесяти процентов акций (долей, паев) которого находится в государственной собственности) осуществляется по решению суда”.

Заметим, что внесудебный “беспредел” в отношении государственных предприятий Кабмин запрещает. То есть пострадать без суда и следствия из-за несвоевременных выплат по кредиту могут только граждане (физические лица), частные предприниматели и владельцы негосударственных предприятий. Интересно, почему такая дискриминация?

К сожалению, это еще не все сюрпризы, которые Кабмин готовит для тех, кто в свое время повелся на “доступные для каждого кредиты”. В случае, если ВР утвердит такую новацию, жертвы рекламы вроде “пользуйся сейчас, плати потом” рискуют расстаться с залоговым имуществом даже без участия государственной исполнительной службы. Чтобы продать имущество должника, банкам достаточно будет лишь... подписи нотариуса под бумажкой, которую не обязательно будет даже проносить по официальным инстанциям. Также банкам предлагается разрешить (надо полагать, в случае необходимости) обходиться без каких-либо формальностей вообще.

“Реализация залогового имущества, - говорится в предлагаемом Кабмином законопроекте -, на которое заявлено взыскание, осуществляется государственным исполнителем на основании исполнительного письма, суда или приказа хозяйственного суда, или исполнительной подписи нотариусов в установленном порядке, если другое не предусмотрено данным Законом или договором, а также банками относительно залогового имущества, на которое есть обращение о взыскании в соответствии с положениями этой статьи. Внесудебное обращение взыскания на залоговое имущество и его реализация банками осуществляются в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины”