С начала года контракт с ВСУ заключили более 53 тысяч военных – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как рассказал представитель ведомства, Минобороны продолжает профессионализацию ВСУ путем увеличения доли военнослужащих по контракту и соответствующего уменьшения мобилизованных военнослужащих.

«С начала года контракт с ВСУ уже заключили более 53 тыс. военнослужащих, из которых свыше 6 тыс. – это офицеры. Следовательно, в настоящее время в Вооруженных силах Украины проходят военную службу по контракту более 109 тыс. военнослужащих сержантского и рядового состава и 47,5 тыс. офицеров», – заявил Гуцуляк.

Также, по его словам, приоритетной задачей руководства ВСУ является постепенная замена мобилизованных военнослужащих на мотивированных добровольцев-контрактников.

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«В 2016 году из числа мобилизованных граждан на военную службу по контракту приняты примерно 11 тыс. человек. В то же время приоритет отдается комплектованию вертикали должностей сержантского корпуса. Сроки подготовки военнослужащих по контракту в учебных центрах Вооруженных сил Украины отличаются в зависимости от опыта предыдущей службы. Те контрактники, которые не проходили военную службу, проходят полную подготовку сроком до двух месяцев. Те, которые проходили военную службу, проходят подготовку по сокращенной программе сроком до одного месяца. Те военнослужащие, которые имеют опыт выполнения задач в районе проведения антитеррористической операции, восстанавливают свои навыки в период до трех недель», – сказал представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что обучение завершается экзаменами, которые продолжаются двое суток.