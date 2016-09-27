С начала года более 50 тысяч военных поступили на контрактную службу в ВСУ – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

Представитель Минобороны рассказал, что украинцы продолжают пополнять ряды армии.

«С начала года контракт с Вооруженными Силами Украины подписали около 53 тысяч военнослужащих, из которых более 6 тысяч - офицеры», - сказал спикер.

Также он добавил, что еще несколько тысяч человек прошли соответствующий отбор и заключат контракт после прохождения необходимого курса подготовки.

«Таким образом, ежемесячно ряды Вооруженных Сил Украины пополняет около 6 тысяч военнослужащих», - констатировал Чернобай.

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По его словам, во время комплектования воинских частей контрактниками приоритет отдается должностям младших командиров, боевым постам в составе экипажа и обслуживающего персонала, а также другим должностям, которые определяют боевую способность подразделений.

«Вместе с тем военнослужащие срочной службы комплектуют только небоевые воинские части и подразделения по обеспечению», - сказал Чернобай.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны призывают мобилизованных сразу переходить на контрактную службу.