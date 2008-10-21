В Ощадбанк уже хотят перегнать вклады из всех проблемных банков

Председатель правления ОАО “Ощадбанк” Анатолий ГУЛЕЙ считает целесообразным перевести вклады населения проблемных банков, в том числе и «Проминвестбанка», в «Ощадбанк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня по окончании работы «круглого стола», проведенного премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО с представителями экономической элиты Украины.

«В «Ощадбанке» 100% гарантируется государством по вкладам населения, поэтому первый шаг, который надо сделать навстречу проблемным банкам, – минимизировать риски граждан, переведя их вклады в «Ощадбанк»… Я думаю, что таким образом мы ликвидируем все риски людей», - отметил А.ГУЛЕЙ.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года.

100% акций банка принадлежат государству.