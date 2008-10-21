В Ощадбанк уже хотят перегнать вклады из всех проблемных банков
19:03, 21 октября 2008Общество
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А не только из ПИБа...
|Анатолий ГУЛЕЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня по окончании работы «круглого стола», проведенного премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО с представителями экономической элиты Украины.
«В «Ощадбанке» 100% гарантируется государством по вкладам населения, поэтому первый шаг, который надо сделать навстречу проблемным банкам, – минимизировать риски граждан, переведя их вклады в «Ощадбанк»… Я думаю, что таким образом мы ликвидируем все риски людей», - отметил А.ГУЛЕЙ.
Справка УНИАН. Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года.
100% акций банка принадлежат государству.
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