Деканоидзе анонсировала аттестацию бойцов добровольческих батальонов и спецподразделений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

По ее словам, прошли аттестацию 83 тыс. 932 сотрудника, из них 68 тыс. 135 - бывшие сотрудники милиции. Не прошли аттестацию и уволены из органов внутренних дел 5 тис. 257 человек.

При этом, как отметила Деканоидзе, в связи с непрохождением аттестации уволено 26% высшего руководящего состава и около 15% среднего.

Кроме того, 4,4 тыс. сотрудников рекомендованы к повышению в должности, около 4,7 тыс. – к понижению.

Читайте такжеЗгуладзе о переаттестации: важнее избавляться от тех, кто не верит в реформы

Также Деканоидзе отметила, что в ноябре будет проведена аттестация сотрудников добровольческих батальонов. Кроме того, в ближайшее время аналогичное мероприятие ждет бойцов спецподразделений, а в дальнейшем - сотрудников, которые находятся в зоне АТО.

Комментируя данные аттестации, Деканоидзе отметила, что это первая часть очищения правоохранительной системы. «Я надеюсь, что новые люди, которые будут приходить к нам, привнесут не только новые подходы в работе, но и честность», - сказала Деканоидзе.