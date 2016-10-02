В Кременчуге 5 экипажей патруля устроили погоню за нарушителем ПДД (видео)

Как сообщает Kremenchug.pl.ua, водитель Hummer с киевскими номерами нарушил ПДД, но по требованию полицейских отказался останавливаться.

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В ходе преследования автомобиль патрульных совершил наезд на девушку, которая переходила пешеходную дорожку.

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Скрываясь от полиции, водитель Hummer неоднократно нарушал ПДД, выезжал на тротуар, чем подвергал опасности горожан. После погоня переместилась за пределы Кременчуга.

Согласно сообщению, нарушителя удалось настичь в селе Песчаное. Пассажир Hummer вышел и вскоре его поймали и доставили в Кременчугский отдел полиции, однако сам водитель убежал в поле. Патрульные продолжают его поиски.

По данным издания, погоня произошла вечером 1 октября.

Пресс-офицер полиции Анна Васенко в эфире телеканала "112 Украина" рассказала подробности ночной погони патрульных полицейских за нарушителем ПДД в Кременчуге.

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"Да, погоня была по всему городу. Установили его ночью, он сам явился к управлению патрульной полиции в г. Кременчуге. Это мужчина 1982 года рождения, местный. Сразу на него составлено три постановления о нарушении правил дорожного движения, а также составлено два протокола об административных правонарушениях за то, что он совершил погоню, и что имело место во время погони ", - говорит пресс-офицер.

Васенко пояснила, что правонарушитель сам появился в отделение патрульной полиции.

"Его не догнали, он выехал за пределы города Кременчуга, непосредственно с ним был пассажир, которого задержали, он его высадил на территории Кременчугского района. С ним пообщались наши следователи, и уже вскоре сам правонарушитель явился в патрульную полицию", - добавила она.

Также пресс-офицер полиции рассказала о самочувствии девушки, которую зацепила патрульная машина, когда она выехала на тротуар.