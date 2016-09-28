Крушение МН17: следствие назвало имена двух фигурантов дела об уничтожении "Боинга"

Согласно видео, распространенному пресс-центром СБУ, фигурантами дела являются Андрей Иванович с позывным "Орион" и Николай Федорович с позывным "Дельфин", однако фамилии следствию неизвестны.

Читайте такжеСледствие точно установило маршрут перевозки "Бука" из РФ в Украину (фото)

Кроме того, комиссия обратилась с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

Стоит отметить, что на опубликованных записях телефонных разговоров не идет речь о МН17 или о "Буке".

Как пишет Медуза, Андрей Иванович с позывным "Орион" упоминался в расследовании "Новой газеты", опубликованном в июле 2015 года. По данным журналистов, этот человек был военным советником "комендатуры" "ЛНР". Как утверждает издание, он вел переговоры о транспортировке "Бука" с Олегом Бугровым (позывные "Олег" или "Бугор"), бывшим сотрудником милиции Луганской области. В разговоре с Бугровым, по данным "Новой газеты", "Орион" говорил: "У нас уже есть „Бук“ — будем ***** сбивать".

Напомним, сегодня, 28 сентября совместная международная следственная группа по расследованию катастрофы самолета рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» установила, что самолет был сбит российской ракетой «Бук», которая была ввезена в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.