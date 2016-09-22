Во Львове задержали патрульного, который хотел за взятку освободить родственника (видео)
19:38, 22 сентября 2016Общество
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Сотрудники правоохранительных органов Львовской области задержали инспектора Управления патрульной полиции Львова при попытке дать взятку.
Фото: Управление внутренней безопасности во Львовской области ДВБ ЧП Украины
По официальным данным, патрульный пытался передать денежные средства в сумме 400 долларов США и 2600 гривен должностному лицу одного из отделов полиции ГУ НП во Львовской области за непривлечение к уголовной ответственности его дяди.
По данному факту внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины. Преступник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается решение вопроса об избрании меры пресечения.
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