Во Львове задержали патрульного, который хотел за взятку освободить родственника (видео)

По официальным данным, патрульный пытался передать денежные средства в сумме 400 долларов США и 2600 гривен должностному лицу одного из отделов полиции ГУ НП во Львовской области за непривлечение к уголовной ответственности его дяди.

По данному факту внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины. Преступник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается решение вопроса об избрании меры пресечения.