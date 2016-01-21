Поклонская отчиталась о "наказании" всех организаторов блокады оккупированного Крыма

Об этом сообщила "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская, передает "РИА Новости".

"Чубаров и Джемилев объявлены в международный розыск, а Ислямов — в федеральный. Чубарову и Джемилеву решением суда избрана заочная мера пресечения. В частности, удовлетворены представления следователя, которые поддержаны прокурором, и избрана мера пресечения в виде взятия под стражу", - отметила она.

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Также прокурор заявила, что всем троим предъявлены заочные обвинения "в совершении ряда умышленных преступлений, статьи которых не разглашаются, чтобы не навредить следствию".

Напомним, суд оккупированного Симферополя заочно арестовал народного депутата Украины, лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

Ранее оккупационные власти Крыма запретили ему въезд на полуостров на 5 лет.