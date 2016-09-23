В Нацполиции пообещали не засекречивать результаты переаттестации сотрудников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе.

По ее словам, в конце месяца завершится переаттестация, и ее результаты будут размещены на сайте Нацполиции.

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"До конца месяца у нас будет закончена основная переаттестация. Как только мы закончим переаттестацию, на нашем сайте будут обнародованы все результаты и списки сотрудников, которые прошли или не прошли переаттестацию. Я знаю, что это важно, я не один раз говорила об этом с Евгенией Закревской (один из адвокатов семей Небесной Сотни - УНИАН). Никакого секрета не будет. Секретов в полиции не должно быть, поскольку мы - не спецслужба, а ориентированы на сотрудничество с людьми", - сказала Деканоидзе.