В Нацполиции пообещали не засекречивать результаты переаттестации сотрудников
Национальная полиция не собирается засекречивать результаты переаттестации сотрудников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе.
По ее словам, в конце месяца завершится переаттестация, и ее результаты будут размещены на сайте Нацполиции.
Читайте также22 полицейских и поедут работать в регионы полицейскими омбудсменами
"До конца месяца у нас будет закончена основная переаттестация. Как только мы закончим переаттестацию, на нашем сайте будут обнародованы все результаты и списки сотрудников, которые прошли или не прошли переаттестацию. Я знаю, что это важно, я не один раз говорила об этом с Евгенией Закревской (один из адвокатов семей Небесной Сотни - УНИАН). Никакого секрета не будет. Секретов в полиции не должно быть, поскольку мы - не спецслужба, а ориентированы на сотрудничество с людьми", - сказала Деканоидзе.