22 полицейских и поедут работать в регионы полицейскими омбудсменами

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Министерстве внутренних дел сообщили, что 22 полицейских, которые прошли соответствующее обучение и получили сертификаты, поедут в регионы (областные центры) наблюдать за соблюдением прав человека в работе полиции в регионах.

Как отметила председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе, это – первый выпуск таких полицейских для регионов, несколько недель назад был выпущен первый поток полицейских, которые уже работают в Киеве.

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"Они будут работать в областных центрах. Главная их задача - ездить по области, посещать изоляторы временного содержания и не только выявлять нарушения, но и помогать полицейским на местах, особенно тем, кто раньше был милиционером, а стал полицейским, внедрять новые стандарты в работе полиции", - сказала Деканоидзе.

Также она добавила, что заработная плата полицейских омбудсменов будет составлять 10-12 тысяч гривень. Также, если у них нет жилья, министерство будет снимать им жилье. Кроме того, этим полицейским будут выделяться дополнительные средства на командировки по области, где они будут работать.