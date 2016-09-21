Гройсман: надо дать этим ребятам, обычным операм, нормальную зарплату

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время представления проекта закона о государственном бюджете на 2017 год в парламенте.

"Правительство определило для себя очень важный приоритет - эффективную борьбу с бандитизмом, грабежами, с изнасилованиями, кражами, угонами", - сказал Гройсман и добавил, что "у нас сегодня есть с этим огромные проблемы".

Он отметил, что совместно с министром внутренних дел и руководителем Национальной полиции был разработан комплекс мер, который позволит усилить уголовный розыск Украины.

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"Для того, чтобы мы могли, во-первых, дать этим ребятам, обычным операм, нормальную заработную плату и они эффективно начали работать по борьбе с преступностью", - сказал премьер.

Кроме того, обращаясь к парламенту, он отметил необходимость ужесточения наказания за грабежи, кражи, разбойные нападения и другие тяжкие преступления.

"Мы будем рассчитывать на то, что украинский парламент поддержит эти инициативы, и мы сможем в ближайшее время изменить это законодательство", - сказал Гройсман.