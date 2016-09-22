Довольны ли вы реформой полиции? – опрос УНИАН

В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей: а лично вы довольны реформой полиции?

Как сообщал УНИАН, 21 сентября на заседании профильного парламентского комитета генеральный прокурор Украины Юрий Луценко констатировал увеличение количества практически всех видов преступлений, выразил недоверие полицейской статистике по правонарушениям и раскритиковал патрульную полицию за неэффективную работу.

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В свою очередь глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе отметила, что в Украине количество преступлений выросло на 23%, большинство из них - из-за бедности. При этом каждое десятое преступление в Украине совершается людьми, которые освободились из мест лишения свободы.

Одновременно она пожаловалась на кадровый голод в своем ведомстве и отметила, что их работе часто мешают суды, отпуская задержанных за тяжкие преступления на свободу.