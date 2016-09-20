СМИ узнали о связях убитого под Москвой главаря "Оплота" Жилина с сыном Януковича

Об этом рассказал источник из окружения погибшего, передает Lenta.ru.

По словам собеседника, Жилин получал от этих операций определенный личный доход. Кроме того, источник отметил, что главарь "Оплота" планировал открыть по всей России сеть клубов по боям без правил.

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Собеседник издания также добавил, что в 2014 году Жилин выступал связующим звеном между лидерами террористов на Донбассе и сыном беглого украинского президента Виктора Януковича Александра.

"Через погибшего шла значительная часть финансовых потоков. Они прервались после того, как главарем "ДНР" осенью того года стал Александр Захарченко. Жилин остался не у дел и вынужден был переехать в Россию", — рассказал знакомый главаря "Оплота".

Как сообщал УНИАН, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане "Ветерок" на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.

Во время допросов свидетелей было установлено, что тщательно загримированный киллер ждал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Жилин был сразу убит, а его знакомый получил ранения и был госпитализирован.

Жилина убили во время встречи, которая была назначена с целью решения «вопросов бизнеса», сообщили в Следственном комитете России.