СМИ: Жилина могли убить из-за конфликта вокруг "отмывания" денег на "русский мир"

Многие комментаторы, выступающие в СМИ, уже заявили, что причиной убийства Жилина стали его политические взгляды и борьба с «киевской хунтой». Однако главная версия, которую обсуждают знавшие «оплотовца» люди, - это, наоборот, конфликт с бывшими соратниками по «Русскому миру», пишет Новая газета.

Пророссийские крымские активисты, много общавшиеся с Жилиным, рассказали изданию, что тот щедро вкладывался в «Русскую весну». Было ясно, что «оплотовец» имеет доступ и к деньгами московских кураторов, и к просто «грязным деньгам».

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Жилин был одной из видных фигур криминального мира Харькова. В ходе бандитских войн Жилин оказывался в СИЗО по подозрению в покушении на Геннадия Кернеса.

В 2014 году в разгар конфликта на своей родине Жилин переехал в Москву, но связей с украинским востоком не потерял.

Еще до войны он занимался «отмывочным» бизнесом, предоставляя российским и украинским теневым структурам услуги по легализации черного нала. После захвата территории Донецкой и Луганской областей сепаратисты получили доступ к местным хранилищам Нацбанка Украины, пишет Новая газета.

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Находясь в Москве, Жилин помогал соратникам в борьбе за «Русский мир» обналичивать и конвертировать средства, учтенные в этих хранилищах. Помимо этого Жилин оказывал услуги по легализации денег, похищенных из банкоматов и хранилищ частных банков Донбасса.

По словам источников, в наиболее напряженный для Донбасса период весны-лета 2014 года через него могли проходить сотни миллионов гривен ежемесячно, отмечает Новая газета.

Нынешний глава «ДНР», а тогда подчиненный Жилина Александр Захарченко входил в круг основных участников отмывочного бизнеса. Впрочем, после закрепления Захарченко в должности лидера «ДНР», между подчиненным и начальником начались противоречия.

Как вспоминает один из знакомых Жилина, основатель «Оплота» попросил главу «ДНР» подыскать ему «пост и делянку в Донецке». «Захарченко поначалу вроде обещал, а потом решил просто кинуть своего босса».

Основная версия убийства, которую рассматривают знавшие Жилина, — «бизнес-конфликт» с кем-то из участников отмывочной цепи. Поток лихих денег с Донбасса в последний год практически иссяк, что стало почвой для напряжения между многими бывшими деталями «русского мира». В то же время оставшиеся активы Донбасса, как утверждают в Донецке, теперь надежно контролирует уже новые люди под присмотром кремлевских кураторов.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане "Ветерок" на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.

Во время допросов свидетелей было установлено, что тщательно загримированный киллер ждал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Жилин был сразу убит, а его знакомый получил ранения и был госпитализирован.

Жилина убили во время встречи, которая была назначена с целью решения «вопросов бизнеса», сообщили в Следственном комитете России.