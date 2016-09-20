Геращенко заявил, что получил подтверждение смерти главаря "Оплота" Жилина

Об этом Геращенко заявил Эспрессо.TV.

"Не МВД получило подтверждение смерти Жилина, а я. Мои личные каналы, которых я разглашать не буду, сообщили мне сегодня подтверждение этого факта", - говорит Геращенко.

По его словам, жена и родители Жилина живут в Харькове. Поэтому, очевидно, покойного тоже похоронят там.

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Между тем представитель МВД Артем Шевченко рассказал Эспрессо.TV, что правоохранители не имеют подтверждений смерти Жилина.

Напомним, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане "Ветерок" на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.

Во время допросов свидетелей было установлено, что тщательно загримированный киллер ждал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Жилин был сразу убит, а его знакомый получил ранения и был госпитализирован.