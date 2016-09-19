Луценко заявил о создании секретной службы, которая будет проверять сигналы о коррупции в прокуратуре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде Украины.

Генпрокурор заявил, что одной из задач в 2016 году является возвращение доверия к правоохранительной системе. По его словам, доверие можно получить путем очистки персонала прокуратуры от одиозных и коррумпированных личностей. В связи с этим он напомнил, что для этого была начата тайная проверка на добропорядочность, за которую ответственна служба проверки деятельности прокуроров, которую возглавляет Петр Шкутяк.

"Второе направление - это создание вместе с американскими коллегами специального подразделения IG - Генеральная инспекция, которая сейчас буквально отбирается на конкурсе. На должность руководителя подано аж 99 заявок желающих. Эта служба будет уполномочена проверять сигналы о коррупции или злоупотребления любого работника прокуратуры в тайном режиме и не подчиняется никому, кроме генерального прокурора", - заявил Луценко.

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По его словам, эта инспекция будет действовать в рамках действующего законодательства за решениями судей.

Как заявил Луценко, "это специально карающий меч для очистки системы".

"Уверен, что обе эти институции дадут результат в очищении сотен прокуроров из нынешней 15-тысячной прокуратуры Украины", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, Луценко также заявил, что треть уголовных дел, которые он держит на контроле, подняты по сигналам от журналистов.