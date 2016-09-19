Луценко держит на контроле 162 дела, из них треть возбуждена по сигналам журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам науки, образования, культуры и СМИ сегодня в Киеве.

Генпрокурор отметил, что иногда в своей работе журналисты указывают на признаки уголовных преступлений в государственных закупках, управленческих решениях и расследованиях уголовных дел. "Конечно, не все журналистские материалы являются абсолютной истиной. Достаточно часто они искажаются в интересах владельцев газет, заказчиков или просто субъективно по незнанию журналистами другой стороны медали", - отметил Луценко.

Читайте такжеВ деле против экс-руководства Миндоходов установлены убытки в $ 40 миллиардов - Луценко

В то же время, отметил он, каждое серьезное журналистское разоблачение является источником важной информации. "Как минимум сигналом "help" о том, что здесь, этому нужно уделить особое внимание", - сказал руководитель ГПУ.

Луценко отметил, что держит на контроле 162 уголовных дела. "Я думаю, что половина из них возбуждена по сигналам народных депутатов и, по меньшей мере, треть - по сигналам журналистов. Поэтому можете оценить вес журналистских расследований в нашей стране", - сказал он.