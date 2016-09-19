После Лещенко НАБУ возьмется за элитную квартиру Залищук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник сегодня на брифинге в Киеве.

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«Проверка деклараций, в том числе и топ-чиновников, нашим управлением аналитики проводится постоянно. В том числе очень много деклараций проверено по судьям. Я уже отмечал, что очень многие судьи не прошли аттестацию в связи с тем, что передавали материалы НАБУ в Высшую квалифкомиссию судей. Поэтому, зная про этот резонанс, который приобрело и это событие (приобретение депутатом Залищук квартиры в центре Киева – УНИАН), я думаю, мы дадим свою оценку этому факту», - заявил Сытник.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Залищук есть квартира на улице Софийской в Киеве стоимостью 13 миллионов гривень общей площадью 158 квадратных метров, которая была приобретена в 2014 году.