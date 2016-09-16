Зеленский объяснил, за что Лещенко должен "магарыч" студии "Квартал 95"

Когда ведущий ток-шоу "Право на владу" на 1+1 спросил шоумена, есть ли у "Квартала" шутка на эту тему, шоумен ответил: "Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен "магарыч", потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам. А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать - он устроился на хорошую работу".

Напомним, на прошлой неделе Украину потрясли два крупных скандала - с квартирой Лещенко и выступлением "Квартала 95" в Юрмале.

Читайте такжеЗеленский отказался от господдержки после обвинений в попрошайничестве

Людей возмутили некоторые шутки "квартальцев" во время выступления команды на фестивале Made in Ukraine. Некоторым пользователям сети не понравилось, что "Квартал 95" сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", которая готова "принять в любом количестве с любой стороны".

Во время одной из сцен Зеленский рассказал о новых "принципах" украинской экономики и сделал это, по мнению некоторых пользователей, грубо, поскольку, "квартальцы" выставили Украину "нищим", который "выпрашивает экономические излишки соседних стран".

Недавно также стало известно, что нардеп Сергей Лещенко стал владельцем элитной недвижимости на улице Ивана Франко в Киеве за 7,5 миллиона гривень.

Читайте такжеЛещенко ответил на комментарий вдовы Гонгадзе о покупке им элитной квартиры в центре Киева

В свою очередь тот пояснил, что квартира была куплена за часть сбережений как соучредителя "Украинской правды", заем от учредителя УП Алены Притулы и деньги его возлюбленной – Анастасии Топольськой, которая является известным диджеем. Лещенко заявил, что в 2013-2014 годах он задекларировал доход в сумме более 100 тысяч долларов.