После «черной недели» на биржах неспокойно

Биржевые маклеры мира после выходных с тревогой возвращаются на торговые площадки. Планы правительств индустриальных стран относительно поддержки финансового сектора пока недостаточно конкретные, чтобы успокоить участников рынка. А ситуация очень сложная: прошлая неделя была одной из самых тяжелых в истории современного финансового мира. На Уолл Стрит торги завершились на самом низком уровне с июня 2003 года. Хотя в пятницу падение индекса Dow Jones удалось несколько притормозить. Несмотря на некоторое успокоение, итоги недели во всем мире неутешительные: Dow Jones потерял 18 процентов, немецкий индекс DAX – более 20, а японский Nikkei даже 24 процента.

Немецкая волна