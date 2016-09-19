Большинство читателей УНИАН против особого статуса Донбасса и проведения там выборов - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного путем интерактивного голосования на сайте УНИАН.

22% читателей предлагают "отгородиться стеной" от Донбасса, 13% выступают за силовой вариант решения проблемы - мол и Донбасс, и Крым нужно отвоевывать.

11% читателей предлагают "тянуть время" в этом вопросе из расчета на рост в России внутренних проблем.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил разработать «дорожную карту» для того, чтобы сдвинуть «с мертвой точки» выполнение Минских соглашений - каждый шаг в сфере укрепления режима безопасности предлагается сопровождать продвижением политических реформ по легализации российских боевиков на Донбассе.

«Мы убеждены в необходимости сдвинуть с мертвой точки процесс выполнения Минских договоренностей. Для этого и Киев и провозглашенные республики в Донецке и Луганске должны пройти свою часть пути и выполнить взятые на себя 1,5 года назад обязательства», - сказал Лавров.

Он заявил, что Россия добивается от украинских коллег реализации конституционной реформы с тем, чтобы на постоянной основе закрепить особый статус Донбасса, проведение амнистии и организации местных выборов на территориях ДНР и ЛНР».

В то же время, как заявил президент Украины Петр Порошенково время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, без выполнения Россией своих обязательств в сфере обеспечения безопасности на Донбассе Украина не сделает "ни шагу вперед".

“Между прочим, меня часто обвиняют, говорят, что украинская сторона и дальше противится и не продвигается вперед политическим путем минских переговоров. Я раз и навсегда вам повторяю: мы уже перевернули дело. И ни шага вперед до того, как российская сторона не пройдет собственную расстояние на пути мер безопасности”, - заявил он.