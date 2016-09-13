"Нужные" законы в обмен на безопасность: Кремль заговорил о новой пошаговой "дорожной карте" по Донбассу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

«Мы убеждены в необходимости сдвинуть с мертвой точки процесс выполнения Минских договоренностей. Для этого и Киев, и провозглашенные республики в Донецке и Луганске должны пройти свою часть пути и выполнить взятые на себя 1,5 года назад обязательства», - сказал Лавров.

Он заявил, что Россия добивается от украинских коллег реализации конституционной реформы с тем, чтобы на постоянной основе закрепить особый статус Донбасса, проведение амнистии и организации местных выборов на «территориях ДНР и ЛНР».

Читайте такжеКлимкин объяснил, почему ОБСЕ "не замечает" российских военных на ДонбассеПо словам Лаврова, эти вопросы необходимо решать через прямой диалог с Донецком и Луганском в рамках Контактной группы, от чего Киев в последнее время «пытается устраниться».

«По нашему глубокому убеждению, линия Киева на то, чтобы сначала обеспечить режим полной тишины в течение месяца и только потом начать обсуждать политические аспекты Минских договоренностей, нацелена на то, чтобы затянуть процесс до бесконечности», - сказал Лавров.

«Мы предлагаем разработать параллельно «дорожную карту», в рамках которой каждый шаг в сфере укрепления режима безопасности сопровождался бы шагом по продвижению политических реформ, в первую очередь в виде тех законопроектов, которые Киев обязался принять», - добавил он.