Нужно ли Украине соглашаться на условия Кремля по Донбассу? - опрос УНИАН

По вашему мнению, стоит ли Украине выполнять эти требования и каким вы видите выход из ситуации?

Как сообщал УНИАН, 13 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил разработать «дорожную карту» для того, чтобы сдвинуть «с мертвой точки» выполнение Минских соглашений - каждый шаг в сфере укрепления режима безопасности предлагается сопровождать продвижением политических реформ по легализации российских боевиков на Донбассе.