Порошенко: "победители" незаконных выборов в Госдуму РФ в Крыму получат "билет в клуб санкций"

20:56, 16 сентября 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко во время заседания СНБО предложил секретарю СНБО Александру Турчинову дополнить санкционный список лицами, которые будут принимать участие в незаконных выборах в Государственную думу России на территории оккупированного Крыма.

censor.net.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы должны договориться, что те лица, которые будут объявлены так называемыми победителями на незаконных выборах в Госдуму в Крыму, которые будут проходить 18 сентября, также должны занять достойное место в санкционном списке списке», - сказал Порошенко.

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Он напомнил, что «это почетный билет в клуб санкций».

Президент поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову доработать санкционный список и включить в него, соответственно, тех, кто будет избран, членов избирательных комиссий и участников избирательного процесса.

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