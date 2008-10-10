В центре Киеве планируется ряд акций по случаю годовщины УПА

Ряд акции разных политических сил и организаций по случаю 66-й годовщины Украинской повстанческой армии запланирован на 14 октября для проведения в центре Киева.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам внутренней политики КГГА, по состоянию на сегодняшний день соответствующие заявки о проведении массовых мероприятий подали 5 организаций.

Так, столичная организация Конгресса Украинских Националистов 14 октября с 15.00 до 20.00 организует празднование годовщины УПА на Софийской площади и на территории Музея истории Украины.

Украинская народная партия проведет в рамках акции “Мы – украинцы” шествие по центральным улицам столицы. Предусматривается, что его участники соберутся около 18.00 в Парке им. Т.Шевченко и оттуда отправятся по ул. Владимирской, бульв. Т.Шевченко, ул. Крещатик к Европейской площади. Планируется, что акцию поддержат до 70 тыс. участников. Продлится она до 20.30.

В свою очередь, ВО “Свобода” на Майдане Незалежности устраивает праздничный концерт с 17.00 до 22.00. Ожидаемое количество киевлян и гостей города – 10 тыс.

Со своей стороны, Коммунистическая партия Украины и Ленинский коммунистический союз молодежи Украины оформили заявки на проведение акций под названием “Защитим правду истории”. Коммунисты организуют свои мероприятия возле Киевсовета, на Майдане Незалежности и возле памятника Ленину с 7.00 утра до 19.30. Предполагается, что участие в них примут 350 человек. Молодежная же организация проведет митинг и шествие от Европейской площади до Бессарабской с 9.00 до 15.00. В заявке речь идет о 1 тысяче участников акции.

Кроме того, партия “Киевская Русь” подала заявку в ГУ внутренней политики о своем намерении провести 14 октября акцию относительно недопущения возрождения фашизма в Украине. В документе говорится о 200 участниках мероприятия. Местом проведения акции определены: Киевская горгосадминистрация – Майдан Незалежности- Европейская площадь.